Van'da heyelan tehlikesi bulunan yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Van'da heyelan tehlikesi bulunan yol trafiğe kapatıldı

17.04.2022 14:36
Van'da heyelan tehlikesi bulunan yol trafiğe kapatıldı

Van'ın Edremit ilçesinde TOKİ yolu, mevsim şartlarından dolayı yaşanan toprak kayması nedeniyle geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde TOKİ yolu, mevsim şartlarından dolayı yaşanan toprak kayması nedeniyle geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince alanda yapılan incelemenin ardından söz konusu yolun heyelan tehlikesine karşı çift yönlü olarak trafiğe kapatılması kararı alındı.

Sürücülerin can ve mal güvenliği için alternatif güzergah olarak eski Edremit TOKİ yolunu tercih etmeleri uyarısı yapıldı.

Yaşanan toprak hareketlenmesi ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de alanda inceleme yapacak.

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Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da heyelan tehlikesi bulunan yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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