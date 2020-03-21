Van'da hileli teraziler, iş makinasıyla ezildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da hileli teraziler, iş makinasıyla ezildi - Son Dakika

Van'da hileli teraziler, iş makinasıyla ezildi

6 saat önce

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, zabıta, iş yerleri ve pazarlarda yaptığı denetimlerde ele geçirdiği hileli ya da bozuk 255 tartıyı, iş makinasıyla ezerek, imha etti.

Van'da hileli teraziler, iş makinasıyla ezildi, System.String[]

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, zabıta, iş yerleri ve pazarlarda yaptığı denetimlerde ele geçirdiği hileli ya da bozuk 255 tartıyı, iş makinasıyla ezerek, imha etti.

İpekyolu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, iş yerleri ve pazarlarda yaptığı denetimlerde hileli ya da bozuk 210 adet Çin malı terazi, 45 tartı ele geçirildi. 255 tartı iş makinası ile ezilerek kullanılamaz hale getirildi.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürü Tamer Seymen, esnafın ölçü ya da tartı aleti alırken dikkatli olması gerektiğini belirterek, "3516 Sayılı Ölçü Ayar Kanunu'na uygun imal edilmemiş terazilerin hata payları çok yüksek oluyor. Yasal olarak satış yapılabilecek olan cihazlarda, kanunen bulunması gereken işaretlere dikkat edilmeli. Esnafımızın cezalı duruma düşmemeleri için, bu hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca alınan ölçü aletinin fabrika üretim tarihinden itibaren 2 yılda bir kontrol ve damgasının yapılması için belediyemize dilekçeyle müracaat edilmesi şart. Aksi takdirde cezai müeyyidelere tabi olurlar. İlçemizde ekonominin can damarı olan iş istihdamı sağlayan vergisini ödeyen esnafımızın ve vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmesi huzur ve refahı için elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, İpekyolu, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:03 Kaynak: DHA

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