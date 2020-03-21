Van'da hileli teraziler, iş makinasıyla ezildi - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, zabıta, iş yerleri ve pazarlarda yaptığı denetimlerde ele geçirdiği hileli ya da bozuk 255 tartıyı, iş makinasıyla ezerek, imha etti.

İpekyolu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, iş yerleri ve pazarlarda yaptığı denetimlerde hileli ya da bozuk 210 adet Çin malı terazi, 45 tartı ele geçirildi. 255 tartı iş makinası ile ezilerek kullanılamaz hale getirildi.