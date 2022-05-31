VAN'DA HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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VAN'DA HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU GÖRÜNTÜLENDİ

31.05.2022 15:12

VAN'da, nesli tükenme tehlikesindeki 'Hint gölet balıkçıl kuşu' görüntülendi.

VAN'da, nesli tükenme tehlikesindeki 'Hint gölet balıkçıl kuşu' görüntülendi. Kuş, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkiye'de ender rastlanan nesli tehlike altındaki Hint gölet balıkçıl kuşu, Özalp ilçesinin Yünkuşak Mahallesi'ndeki bir tarlada görüldü. Çevredekilerin cep telefonuyla kayda aldığı kuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu. Mahalleli ilk kez böyle bir kuş türüyle karşılaştıklarını belirtti. (DHA)

CEP TELEFON KAMERASI

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-Tarlaya inen Hint Balıkçıl Kuşu

-Kuş, tarlada yürürken

Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)-

VAN'DA HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU GÖRÜNTÜLENDİ
VAN'DA HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU GÖRÜNTÜLENDİ
VAN'DA HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU GÖRÜNTÜLENDİ
VAN'DA HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU GÖRÜNTÜLENDİ

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Kaynak: DHA

Türkiye, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN'DA HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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