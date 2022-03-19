Van'da hırsızlık operasyonu - Son Dakika
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Van'da hırsızlık operasyonu

19.03.2022 14:48
Van'da hırsızlık operasyonu

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çalınan malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çalınan malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince ilimiz Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde meydana gelen iş yerinden kurumdan hırsızlık konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda; 2 adet tablet, 1 adet cep telefonu, 1 adet saat, 1 adet powerbank, 1 adet kamera kayıt cihazı ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup sahiplerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN

Van'da hırsızlık operasyonu

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Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da hırsızlık operasyonu - Son Dakika


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