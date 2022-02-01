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Van'da hırsızlık operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Van'da hırsızlık operasyonu: 7 gözaltı

01.02.2022 17:03
Van'da hırsızlık operasyonu: 7 gözaltı

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Hırsızlık" yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince otodan hırsızlık ve evden hırsızlık olayları ile ilgili yapılan kamera ve sokak çalışmaları neticesinde 7 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ele geçirilen 6 bin TL değerindeki akü ve 180 litre mazot ise sahiplerine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

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Hırsızlık, Hisarcık, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da hırsızlık operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da hırsızlık operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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