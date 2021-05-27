Son dakika! VAN'DA, HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

VAN'ın Tuşba ilçesinde polis, çeşitli tarihlerde meydana gelen ev, iş yeri, konut dokunulmazlığı ihlali ve 4 ayrı faili meçhul olaya karıştıkları belirlenen hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen ev, iş yeri, konut dokunulmazlığı ihlali ve 4 ayrı fili meçhul olaya karıştıkları belirlenen hırsızlık şebekesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda mobesse ve güvenlik kameraları görüntüleri incelemeye alındı. Polis, kameralarda kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, O,E, S.K, ve A.A, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.