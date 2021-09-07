Van'da hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada bir binadan çalınan eşyalarla ilgili aranan ve 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari, saklandığı ikametin çatısında yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen kişi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.