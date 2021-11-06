Van'da hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

VAN'da kablo ve oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan araç ve kablo hırsızlıklarıyla ilgili yaptığı çalışma kapsamında olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri ve KGYS kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, demir kesme makası, satır, testere, araç çalıştırmak için anahtarlar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.Toplam 28 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.