Van'da hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Operasyonlarda tabanca, çalıntı altın, motosiklet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
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