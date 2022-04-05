Van'da hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Van'da hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

05.04.2022 11:57
Van'da hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Van'da iki ayrı kapkaç ve hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

Van'da iki ayrı kapkaç ve hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde yaşanan kapkaç ve hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kameraları inceleyerek eşkallerini tespit ettikleri zanlıları yakaladı.

Zanlıların cep telefonunu çaldıktan sonra kaçmaları ile iş yerlerinde yapılan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalınan cep telefonu ile malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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