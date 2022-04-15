Van'da hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Van'da hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı

15.04.2022 17:29
Van'da hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı

Tuşba ilçesinde bir iş yerlerinden 300 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı.

Tuşba ilçesinde bir iş yerlerinden 300 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki kameraları inceleyerek eşkalini tespit ettikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalıntı malzemeleri satın alan 2 kişiye ise "suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi" suçundan işlem yapıldı.

Ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, İnşaat, Tuşba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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