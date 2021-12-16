Van'da hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı - Son Dakika

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık-Mala Zarar Verme' suçlarını gerçekleştiren şüpheli şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar kapsamında; Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs, hırsızlık yapmak için kullandığı 1 adet kar maskesi ve 1 adet eldiven ile birlikte yakalanmıştır. Yapılan aramalar neticesinde iş yerinden çalındığı tespit edilen; 5 adet diş pensesi, 4 adet paketli vaziyette diş torta temizleme aleti, 11 adet diş protezi yapımında kullanılan tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Çalıntı eşyalar sahibine teslim edilmiş olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN