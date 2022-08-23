Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

23.08.2022 11:16

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık yaptığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlü ekiplerince İpekyolu ilçesinde kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu 150 bin lira değerinde 264 litre yağ ve çeşitli malzemeleri çaldığı belirlenen 4 zanlı yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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