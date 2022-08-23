Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlü ekiplerince İpekyolu ilçesinde kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu 150 bin lira değerinde 264 litre yağ ve çeşitli malzemeleri çaldığı belirlenen 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık yaptığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.