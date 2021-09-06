Hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık zanlısı yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, iş yerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde, iş yerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerindeki 2 elektrogitar, bağlama, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, klavye, muhtelif adaptör ve bağlantı kablolarını çalan zanlının kimliğini belirledi. Kurubaş Uygulama Noktasında gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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