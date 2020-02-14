Van'da, Hitit ve Urartu dönemine ait 4 kilo kültçe altın ele geçirildi - Son Dakika

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Van'da, Hitit ve Urartu dönemine ait 4 kilo kültçe altın ele geçirildi
19 dakika önce
VAN'ın Erciş ilçesinde, yolcu otobüsünde bir kişinin valizinde yapılan aramada Hitit ve Urartu dönemine ait toplam ağırlığı 4 kilo olan 2 külçe altın ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:08 Kaynak: DHA
VAN'ın Erciş ilçesinde, yolcu otobüsünde bir kişinin valizinde yapılan aramada Hitit ve Urartu dönemine ait toplam ağırlığı 4 kilo olan 2 külçe altın ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş'in Aşağıışıklı Mahallesi'nde Hitit- Urartu dönemlerine ait 2 adet külçe altının batı illerine kaçırılacağının bilgisi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine yolcu otobüsünde, şüpheli bir kişiye ait valizde arama yapıldı. Yapılan aramada, Hitit ve Urartu dönemlerine ait olduğu belirtilen biri 1 kilo, diğeri 3 kilo olan 2 adet külçe altın ele geçirildi.Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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