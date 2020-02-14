Van'da, Hitit ve Urartu dönemine ait 4 kilo kültçe altın ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da, Hitit ve Urartu dönemine ait 4 kilo kültçe altın ele geçirildi - Son Dakika

Van'da, Hitit ve Urartu dönemine ait 4 kilo kültçe altın ele geçirildi

19 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, yolcu otobüsünde bir kişinin valizinde yapılan aramada Hitit ve Urartu dönemine ait toplam ağırlığı 4 kilo olan 2 külçe altın ele geçirildi.

Van'da, Hitit ve Urartu dönemine ait 4 kilo kültçe altın ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde, yolcu otobüsünde bir kişinin valizinde yapılan aramada Hitit ve Urartu dönemine ait toplam ağırlığı 4 kilo olan 2 külçe altın ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş'in Aşağıışıklı Mahallesi'nde Hitit- Urartu dönemlerine ait 2 adet külçe altının batı illerine kaçırılacağının bilgisi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine yolcu otobüsünde, şüpheli bir kişiye ait valizde arama yapıldı. Yapılan aramada, Hitit ve Urartu dönemlerine ait olduğu belirtilen biri 1 kilo, diğeri 3 kilo olan 2 adet külçe altın ele geçirildi.Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:08 Kaynak: DHA
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