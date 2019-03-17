Son Dakika Haberleri: Van'da "Horoz Dövüşü" Operasyonu

Van'da "Horoz Dövüşü" Operasyonu

44 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde "horoz dövüşü" düzenlenerek yasa dışı bahis oynatıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 49 kişiye para cezası verildi.

Van'da
Van'ın İpekyolu ilçesinde "horoz dövüşü" düzenlenerek yasa dışı bahis oynatıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 49 kişiye para cezası verildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince il genelinde vatandaşların huzurunu sağlamak, hayvanlara eziyeti önlemek amacıyla umuma açık, istirahat ve eğlence yerlerinde kontrollerin sürdüğü bildirildi.


Bahçıvan Mahallesi Karatekin Sokak'taki iş yerinde horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, horoz dövüşü için kurulmuş ringin etrafında toplananlarla ilgili işlem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İş yerinde 100 dövüş horozu ile dövüş öncesi kullanılan hassas terazi, yaralanmış horozlara müdahalede kullanılan flaster, tuzluk, makas, kanlı bez parçaları, 8 kutu ilacın yanı sıra 5 bin 395 lira ele geçirildi. Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 49 kişiye ise toplam 15 bin 680 lira para cezası uygulandı."

Açıklamada, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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