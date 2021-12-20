Van'da "Hoş Geldin Bebek Projesi" ile 3 bin 600 aile ziyaret edildi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında ekipler, 3 bin 600 aileye ziyaret gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yeni doğum yapan kadınları ziyaret eden belediye görevlileri, hazırlanan bebek bakım setini hediye ediyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ailelere katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında ziyaret ettikleri 3 bin 600 aileye, içinde bebek bezi, şampuan, sabun, ateş ölçer, zıbın takımı, battaniye, biberon, ıslak mendil ve anne elbisesinin bulunduğu bakım çantasını teslim etti, taleplerini dinledi.

Ziyaret edilen anneler, ilgilerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.