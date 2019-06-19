Son Dakika Haberleri: Van'da 'hudut güvenliği' toplantısı
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Van'da 'hudut güvenliği' toplantısı

28 dakika önce

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti heyetleri, iki ülke arasındaki hudut güvenliği görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Van Valiliğinde bir araya geldi.

Van'da 'hudut güvenliği' toplantısı, System.String[]
Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti heyetleri, iki ülke arasındaki hudut güvenliği görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Van Valiliğinde bir araya geldi.

İran'ın Hoy kenti Hudut Komiseri Albay İmamali Hudaifer ve beraberindeki 14 kişilik heyet, sınır güvenliği toplantısına katılmak üzere karayoluyla Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaparak sabah saatlerinde Van Valiliğine ulaştı. Heyet, valilik önünde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Özalp, Saray, Çaldıran ve Başkale kaymakamları tarafından karşılandı.

İran heyeti başkanı Albay Hudaifer, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Bilmez ve beraberindekilerle valilik makamına geçti. Buradaki kısa görüşmenin ardından heyet, Valilik Alipaşa Toplantı Salonunda hudut güvenliği görüşmelerine başladı. Toplantı basına kapalı olarak devam etti. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:27 Kaynak: İHA
Türkiye, İran, Van, Güncel
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