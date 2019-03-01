Van'da Hükümlü ve Tutuklular İçin Tiyatro Etkinliği

Van'da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

Van'da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.



Van Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle cezaevinde düzenlenen etkinlikte "fay hattı" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.



Depremin yıkıcı etkisine rağmen hayatta kalan bir ailenin durumunun mizahi bir şekilde anlatıldığı oyun, beğeniyle izlendi.



Etkinliğin sonunda Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, tiyatro ekibine teşekkür ederek, atölyede yapılan ürünlerden hediyeler verdi.



Etkinliğe, Van Adli Yargı Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Van Ceza İnfaz Kurumları Savcısı Soner Erden, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Erkılıç ve Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Azade Küçükkaycan da katıldı.

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