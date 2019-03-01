Son Dakika Haberleri: Van'da Hükümlü ve Tutuklular İçin Tiyatro Etkinliği

Van'da Hükümlü ve Tutuklular İçin Tiyatro Etkinliği

56 dakika önce

Van'da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

Van'da Hükümlü ve Tutuklular İçin Tiyatro Etkinliği, System.String[]
Van'da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

Van Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle cezaevinde düzenlenen etkinlikte "fay hattı" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Depremin yıkıcı etkisine rağmen hayatta kalan bir ailenin durumunun mizahi bir şekilde anlatıldığı oyun, beğeniyle izlendi.

Etkinliğin sonunda Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, tiyatro ekibine teşekkür ederek, atölyede yapılan ürünlerden hediyeler verdi.

Etkinliğe, Van Adli Yargı Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Van Ceza İnfaz Kurumları Savcısı Soner Erden, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Erkılıç ve Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Azade Küçükkaycan da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Van, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızlarını Odaya Kilitleyip Eşini Başından Vurmuştu! Korkunç Cinayetin Altından Yasak Aşk Çıktı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dağıtılan Yemekten Hortum Parçası Çıktı

Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 15:54:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Hükümlü ve Tutuklular İçin Tiyatro Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]