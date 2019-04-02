Son Dakika Haberleri: Van'da Hükümlülerden Resim ve El Sanatları Sergisi

Van'da Hükümlülerden Resim ve El Sanatları Sergisi

1 saat önce

Van Açık ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla resim ve el sanatları sergisi açtı.

Van'da Hükümlülerden Resim ve El Sanatları Sergisi, System.String[]
Van Açık ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla resim ve el sanatları sergisi açtı.

Tuşba Halk Eğitimi Merkezince Van Açık Ceza ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ocak ayından bu yana düzenlenen kurslara katılan 30 hükümlü, savatlı gümüş, yağlı boya tablo, ahşap boyama, takı, rölyef ve mozaik çalışmaları yaptı.

Hükümlüler tarafından üretilen eserler, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Van Adliyesi'nde düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Üç gün sürecek serginin açılışına, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Ceza İnfaz Kurumundan Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, hakim ve savcılar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:28 Kaynak: AA

Van, Güncel
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