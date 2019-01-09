Van'da Hükümlülerin Yetiştirdiği Kazlar Satışta

NECMETTİN KARACA - Van
'ın Erciş
ilçesindeki açık cezaevinde kalan 5 hükümlü, kaz yetiştiriciliği yaparak meslek ediniyor.Erciş Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
İş Yurtları Daire Başkanlığının desteklediği proje kapsamında ilçede kaz çiftliği kuruldu.
Ceza İnfaz Kurumunda görevli 3 infaz koruma memuru ile 5 hükümlü, proje kapsamında, cezaevinin bulunduğu araziden geçen Deliçay
çevresinde kurulan çiftlikte kaz yetiştiriciliğine başladı. Van Gölü
'nde yaşayan inci kefalinin de üreme noktası olan bölgede yetiştirilen, hükümlüler ve infaz koruma memurlarının büyük özenle bakımını yaptığı, sayıları kısa sürede bine ulaşan kazlar satışa sunuldu.
"Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz"
Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, ilçenin kaz yetiştiriciliğine müsait bir yer olduğunu söyledi.
Bu yıl başlattıkları proje kapsamında, bin kaz yetiştirdiklerini belirten Karahan, gelecek yıl bunu 4 bine yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti.
"Hükümlüler cezaları bittikten sonra burada elde ettikleri bilgi ve kazanımlarla kaz üretim çiftlikleri kurabilecekler." diyen Karahan, 7 aylık sürede yetiştirilen kazların, kesim seviyesine ulaştığını bildirdi.
Karahan, şu bilgileri aktardı:
"Burada organik beslendikleri için hızlı büyüdüklerini gözlemliyoruz. İlk 2 ay çok önemli. Telef olmamaları için görevli arkadaşlar ilk 2 ay içeride besliyor. Kaz sayımızı artırarak bölge ekonomisine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bulunduğumuz alanda hükümlü arkadaşlarımıza iş imkanı sağlamak adına ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kaz çiftliğimizi açtık. Hükümlülerimizin öğrendikleri bilgi ve becerilerini, buradan ayrıldıktan sonraki sosyal hayatlarına aktarabilmeleri adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz."
Karahan, proje çerçevesinde çiftlikte çalışan hükümlü ve bu kişilerden sorumlu infaz kurumu memur sayısını artırmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.