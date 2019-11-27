Son Dakika Haberleri: Van'da husumetli aileler barıştırıldı
Son Dakika Güncel Van'da husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

Van'da husumetli aileler barıştırıldı

6 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Van'da husumetli aileler barıştırıldı, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 ay önce Yücebaş ve Keremoğlu aileleri arasında çıkan kavgada bir kişinin ölmesi 7 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumetin sona erdirilmesi için Mollakasım Mahallesi'nde barış töreni düzenlendi.

Eski Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz ve Ertuşi Aşireti ileri geleni İskender Ertuş ve kanaat önderlerinin katılımıyla aile fertleri bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış için yemin eden taraflar, ardından yemek yedi.


Kaçmaz, burada yaptığı konuşmada, aralarındaki husumeti sona erdiren ailelere teşekkür ederek, bu girişimin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.


İki komşu arasında çıkan kavganın istenmeyen sonuçlara vardığını ve bir kişi öldüğünü aktaran Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Karşılıklı bu işi sürdürmenin hiçbir anlamı yoktur, dinimizde de caiz değildir. Bu konuda birlik ve beraberliği sağlamak için hep birlikte bu iki aileyi bir arada tutmayı, kardeşliği esas kılarak kardeşlik bağlarını yeniden tesis etmeyi uygun gördük. Bu işin sonunun kardeşliğe dönüştürmek için buradayız."

Ertuş da anlamlı bir güne şahitlik ettiklerini ifade ederek, böyle hayırlı bir işe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Milletvekili, Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:15:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da husumetli aileler barıştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]