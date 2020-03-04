Van'da İdlib şehitleri için 100 hatim okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da İdlib şehitleri için 100 hatim okundu - Son Dakika

Van'da İdlib şehitleri için 100 hatim okundu

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek amacıyla 100 hatim okundu.

Van'da İdlib şehitleri için 100 hatim okundu, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek amacıyla 100 hatim okundu.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda bir araya gelen onlarca kişi, şehit askerler ve TSK'nin başarısı için Fetih Suresi'ni okudu, dua etti.

Programda, 750 kişinin okuduğu 100 hatim için hatim duası edildi ve ilahiler okundu.

Okunun hatimleri hain saldırıda şehit olan askerlerin ruhlarına bağışladıklarını belirten Gençlik Merkezi Kur'an kursu eğitmeni Gülşen Akman, destek verenlere teşekkür etti.

Saldırıda yaralananlar ile Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerler için dua ettiklerini ifade eden Akman, "Kahraman ordumuzun muzaffer olmasını diledik. Dualarımız kahraman ordumuzun ve askerimizin arkasında. Allah ayaklarını taşa değdirmesin." dedi.

İdlib, TSK, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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