Van'da İdlib yararına kahvaltı programı - Son Dakika

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), tüm gelirini İdlib yararına bağışlamak üzere bir kahvaltı programı düzenledi.



Van'da 43 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyelerince düzenlenen programa Gazeteci Yazar Adem Özköse konuşmacı olarak katıldı. Bir toplantı salonunda düzenlenen kahvaltı programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda bir konuşma yapan Gazeteci Yazar Özköse, İdlib'de bombardımanların devam etmesi durumunda sınırımıza yüz binlerce insanın göç edebileceğini belirtti. Bu durumda insani krizin artarak devam edeceğini ifade eden Özköse, "Hepimiz insani olarak teyakkuz halinde yardım çalışmalarını devam ettirmek zorundayız. Onlar bizim kardeşlerimiz ve orada çocukların, kadınların, yaşlıların soğukta ve açıkta kalışlarını hiçbir şey yapmadan izleyemeyiz. Vanlıların bu duyarlı çalışmalarını takdir ediyorum ve bugün burada bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Suriye'de 9 yıldır devam eden bir savaşın olduğunu hatırlatan Van SDİ dönem sözcüsü Ali Ramazan Güler ise, "Bu savaşın etkisi ile yüz binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan evinden, işinden, okulundan oldu. Kasım 2019'un başından bu yana saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu alanlara doğru göç eden sivillerin sayısı 370 bini buldu. Sivillerin birçoğu temel yaşam malzemelerinden yoksun durumda, halen mağdur durumda olan on binlerce insan var. Sınırımıza yakın gelmek zorunda kalan insanların acil olarak çadır, battaniye, gıda, soba, kışlık giyim, ilaç ihtiyaçları var. Sivil toplum kuruluşları olarak ortak bir kampanya başlattık. İHH Van Şubesi aracılığı ile yardımlarımızı İdlib'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Kampanyamız kapsamında ilk olarak kahvaltı programı düzenledik. Gayemiz İdlib'deki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına yetişmek ve çare olmak. Bu vesileyle Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşlarına da çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanlarında olalım, hep birlikte destek olalım" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından program, Yazar Fuat Arpa'nın okuduğu şiir ile program sona erdi. - VAN