Van'da ihbar yapıldı, taşların arasına gizlenen tüfek ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, ihbar üzerine polisin arazide yaptığı aramalarda, taşların arasına gizlenen tüfek, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, ihbar üzerine polisin arazide yaptığı aramalarda, taşların arasına gizlenen tüfek, şarjör ve mermiler ele geçirildi. Başkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine Barış Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, arazide yapılan aramalarda, taşların arasına gizlenen kalaşnikof ve bu silaha ait 3 şarjör ile 76 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



Başkale, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Van'da ihbar yapıldı, taşların arasına gizlenen tüfek ele geçirildi - Son Dakika

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