Van'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği verilecek - Son Dakika

Van'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği verilecek

Van'ın Edremit Belediyesi, uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye tablet yardımında bulunacak.

Van'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği verilecek, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi, uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye tablet yardımında bulunacak.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitime erişimde sorun yaşayan öğrenciler için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belediyenin yanı sıra hayırseverlerin bağışladığı tabletler, yapılan başvurular üzerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne 10 Ekim'e kadar yapılacak başvurular arasından öncelikli olarak 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet verilecek.

Belediye Başkanı İsmail Say, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet yardımında bulunacaklarını söyledi.

Daha öncede üniversite sınavlarına hazırlanan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye ettiklerini belirten Say, "Çocuklar bu ülkenin geleceğidir. Her zaman okullarımızın ve öğrencilerimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Okullarımızın gerek tadilat gerekse boyama gibi ihtiyaçlarını giderdik. Öğrencilerimize her anlamda dest sunmaya gayret gösterdik. Uzaktan eğitime katkı sunmak için ikinci tablet dağıtımına başladık. Tabletlerin gerçekten ihtiyacı olan çocuklarımıza ulaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Edremit Belediyesi, Tablet, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği verilecek - Son Dakika

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