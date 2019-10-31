Son Dakika Haberleri: Van'da ihtiyaç sahiplerine "sosyal kart"
Son Dakika Güncel Van'da ihtiyaç sahiplerine 'sosyal kart'

Van'da ihtiyaç sahiplerine "sosyal kart"

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için "sosyal kart" çıkarttı.

Van'da ihtiyaç sahiplerine

Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için "sosyal kart" çıkarttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye

Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentteki

dezavantajlı aileler için çalışma başlattı.

Bu kapsamda limiti 350 lira olan sosyal kart uygulaması başlatan ekipler, kartları ihtiyaç sahibi 100 aileye dağıttı.

Ayrıca belediyeye başvuran 34 aileye de 53 bin TL nakdi yardımda bulunuldu.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erkan Akın, amaçlarının kentteki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmak olduğunu söyledi.

Çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ifade eden Akın, "Her ay Büyükşehir Belediyemiz

tarafından bu kartlara aile birey sayısına göre para yatırılıyor.

Ailemiz de anlaşmalı marketlere giderek alışverişini istediği gibi gönül

rahatlığıyla yapabiliyor. Ailelerimiz şu anda bu uygulamadan oldukça

memnun." dedi.

Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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