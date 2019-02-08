Son Dakika Haberleri: Van'da İhtiyaç Sahiplerinin Yüzünü Güldürüyorlar

Van'da İhtiyaç Sahiplerinin Yüzünü Güldürüyorlar

44 dakika önce

Van'da iki kardeş sosyal medya üzerinden başlattıkları "Yarınlara Umut Olalım" kampanyası ile ihtiyaç sahibi çocuklar ve öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunuyor.

Van'da İhtiyaç Sahiplerinin Yüzünü Güldürüyorlar, System.String[]
Van'da iki kardeş sosyal medya üzerinden başlattıkları "Yarınlara Umut Olalım" kampanyası ile ihtiyaç sahibi çocuklar ve öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunuyor.

Metin ve Sedat Calın kardeşler, 2015'te başlattıkları "Yarınlara Umut Olalım" kampanyası kapsamında her yıl 2 bine yakın çocuğa kıyafet, ayakkabı, kırtasiye ve temel ihtiyaç yardımı yapıyor.

Kampanya sayesinde bugüne kadar yaklaşık 8 bin ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştıklarını belirten Calın kardeşler, amaçlarının çocukların yüzünü güldürmek olduğunu belirtti.

Öğrenci ile çocukların yanı sıra hastalara ve yardıma muhtaç ailelere de destek olduklarını ifade eden Calın kardeşler, yardım yaptıkları okullarda çocukların öğretmen ve okul yönetimi tarafından seçilmesine özen gösterdiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'e İkram Edilen Ekmeği 100 Yıl Sonra Yeniden Üretti Beşiktaş'ın Shinji Kagawa Paylaşımı Korelilerin Tepkisini Çekti

AK Parti'nin Van Adayı Necdet Takva, Camide Seçim Çalışması Yaptı Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Doğum Gününde Kızından Duygulandıran Paylaşım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 14:36:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da İhtiyaç Sahiplerinin Yüzünü Güldürüyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]