Van'da İhtiyaç Sahiplerinin Yüzünü Güldürüyorlar

Van'da iki kardeş sosyal medya üzerinden başlattıkları "Yarınlara Umut Olalım" kampanyası ile ihtiyaç sahibi çocuklar ve öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunuyor.

Van'da iki kardeş sosyal medya üzerinden başlattıkları "Yarınlara Umut Olalım" kampanyası ile ihtiyaç sahibi çocuklar ve öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunuyor.



Metin ve Sedat Calın kardeşler, 2015'te başlattıkları "Yarınlara Umut Olalım" kampanyası kapsamında her yıl 2 bine yakın çocuğa kıyafet, ayakkabı, kırtasiye ve temel ihtiyaç yardımı yapıyor.



Kampanya sayesinde bugüne kadar yaklaşık 8 bin ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştıklarını belirten Calın kardeşler, amaçlarının çocukların yüzünü güldürmek olduğunu belirtti.



Öğrenci ile çocukların yanı sıra hastalara ve yardıma muhtaç ailelere de destek olduklarını ifade eden Calın kardeşler, yardım yaptıkları okullarda çocukların öğretmen ve okul yönetimi tarafından seçilmesine özen gösterdiklerini kaydetti.

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