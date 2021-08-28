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VAN'DA İKİ AHIRDA 42 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

VAN'DA İKİ AHIRDA 42 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

28.08.2021 14:43

VAN'da polisin düzenlediği operasyonda iki ahırda Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'da polisin düzenlediği operasyonda iki ahırda Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili biri organizatör 2'si ahır sahibi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı aldı. Baskın düzenleyen ekipler, iki ahırda saklanan Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 2'si ahır sahibi, biri organizatör 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemleri için emniyete götürülürken, gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

VAN'DA İKİ AHIRDA 42 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA İKİ AHIRDA 42 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA İKİ AHIRDA 42 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Göçmen, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA İKİ AHIRDA 42 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika


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