Erciş'te iki aile arasında taş ve sopalı kavga: 7 yaralı - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Erciş'e bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde meydana geldi. 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aile fertleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada her iki aileden 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.