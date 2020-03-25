Van'da iki aile arasında kavga: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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Van'da iki aile arasında kavga: 3 ölü, 8 yaralı
6 saat önce
VAN'ın Tuşba ilçesi Güveçli Mahallesi'nde, husumetli 2 aile arasında çıkan taş, sopa, bıçak ve silah kullanılan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
VAN'ın Tuşba
ilçesi Güveçli Mahallesi'nde, husumetli 2 aile arasında çıkan taş, sopa, bıçak ve silah kullanılan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Önce taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada daha sonra silahlar ateşlendi. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma
ve polis ekipleri, olayın yaşandığı mahalle ile hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Van
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:49 Kaynak: DHA
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