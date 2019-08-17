Son Dakika Haberleri: Van'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
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Van'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

1 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Van'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]
Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
İlçenin Mollakasım Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:59 Kaynak: AA
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