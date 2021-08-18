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Van'da iki apartman dairesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da iki apartman dairesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı

18.08.2021 09:43

Van'da iki apartman dairesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı Emniyet 'şok evleri' yıktı, göçmenler bu kez apartman dairelerine yerleştirildi Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde insan tüccarları tarafından apartman dairelerine yerleştirilen 115 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da iki apartman dairesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet 'şok evleri' yıktı, göçmenler bu kez apartman dairelerine yerleştirildi

VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde insan tüccarları tarafından apartman dairelerine yerleştirilen 115 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan

şahısların deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında; "Şok Ev" olarak tabir edilen yapıların düzenli bir şekilde yıkılması üzerine, bu kez göçmenlerin kaçakçılar tarafından apartman dairelerine yerleştirildiği tespit edildi.

Bu kapsamda emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda bir apartmanda yapılan aramada 2 dairede toplam 115 düzensiz göçmen şahıs ele geçirildi. Ayrıca bir şüpheli şahısa da göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

260 şüpheli şahıstan 117'si tutuklandı

Öte yandan, yıl içerisinde göçmen kaçakçılığıyla mücadelede; aralarında otobüs şoförü, 'şok ev' ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla düzensiz göçmen şahıs getiren organizatörler olmak üzere toplam 121 olayda, haklarında işlem yapılan 260 şüpheli şahıstan 117'sinin adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

"Vatandaşlarımızdan gelen 508 ihbarın tamamı değerlendirildi"

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tespiti yapılıp içerisinden düzensiz göçmen alınan 85 şok evin belediye ekipleri yardımı ile yıkımı gerçekleştirilmiş olup düzensiz göçmen ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak özellikle vatandaşlarımızdan büyük destek görmemiz sayesinde düzensiz göçmenler ile mücadelemizde başarılı çalışmalarımız devam etmektedir. Son 4 aylık süreçte vatandaşlarımızdan gelen 508 ihbarın tamamı değerlendirilmiş olup yüzde 94,4 doğruluk oranı ile düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadelemizde bize destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

Van'da iki apartman dairesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da iki apartman dairesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da iki apartman dairesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da iki apartman dairesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da iki apartman dairesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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