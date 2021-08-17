Van'da iki apartmana baskın! Balık istifi gibi odaya sıkışan 115 Afgan uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, iki apartmanda 115 Afgan göçmen yakaladı. Polis ekipleri, Afgan göçmenleri kaçak yollarla Türkiye'ye soktuğu belirlenen 1 şüpheliyi de gözaltına aldı. Afgan uyruklu şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 115 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 115 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 1 organizatörün ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

OPERASYONLAR HIZLA SÜRÜYOR

Van Emniyet Müdürlüğü'nden kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Açıklama bu yıl içerisinde yapılan operasyonlarda aralarında otobüs şoförü, şok evler ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla kaçak göçmen getiren organizatörler olmak üzere 121 olayda yakalanan 260 şüpheliden 117'sinin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca göçmenlerin saklandığı 'şok evler' olarak adlandırılan metruk 85 binanın tespit edilip, belediye ekiplerinin yardımı ile yıkıldığı ifade edildi.

İHBARLARIN DOĞRU ÇIKMA ORANI YÜZDE 94,4

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında kaçak göçmenlerle ilgili yapılan ihbarlara da değinildi. Son 4 aylık süreçte vatandaşlardan gelen 508 ihbarın tamamının değerlendirildiğini ve ihbarların yüzde 94,4 oranında doğru olduğu kaydedildi.