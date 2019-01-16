Son Dakika Haberleri: Van'da İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Van'da İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

2 saat önce

Başkale ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Van'da İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Başkale ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 65 AAF 755 plakalı kamyonet ile Abdulkadir Keleşoğlu'un kullandığı 34 LU 4427 plakalı otomobil Çamlık mevkisi yakınında çarpıştı.

Kazada, sürücü Keleşoğlu ile Kaan Fırat, Onur Coşkun ve İran uyruklu Habibe Sangı yaralandı.

Ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Keleşoğlu ve Sangı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:08 Kaynak: AA

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