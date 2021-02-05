Van'da iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Günbaşı mahallesi yol ayrımında henüz araç plakaları ve sürücülerin kimliği belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

İlk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü kazada yaralıların da bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans yaralıları hastanelere taşıdı.