Van'da iki ayda 142 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da iki ayda 142 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van'da iki ayda 142 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

7 saat önce

Van'da iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 142 bin 581 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı.

Van'da iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 142 bin 581 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında 170 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 142 bin 581 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 240 kişiden 8'i tutuklanırken, 232'si hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Van'da iki ayda 142 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:51 Kaynak: AA
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