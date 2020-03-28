Van'da iki evde silah ele geçirildi - Son Dakika

Van'da iki evde silah ele geçirildi
7 saat önce
VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde, iki ayrı eve düzenlenen operasyonda Kalaşnikof silah, tabanca, av tüfeği ele geçirildi.
VAN'ın merkez Tuşba
ilçesinde, iki ayrı eve düzenlenen operasyonda Kalaşnikof
silah, tabanca, av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi'nde iki ayrı eve operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda, 1 Kalaşnikof silah, bu silaha ait 2 şarjör, 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 121 adet 7.62 mm mermi, 21 adet 9 mm mermi, 1 av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği ile 190 paket kaçak sigara ele geçirildi. Silahlarla ilgili S.B. gözaltına alındı.
- Van
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:23 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı