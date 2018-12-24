Van'da İki İlçede Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Van
'ın Özalp
ve Saray
ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Özalp ve Saray ilçelerinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Milli eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamaya göre iki ilçedeki tüm okullarda kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretim yapılamayacak.
Bu arada iki ilçede, belediye ekipleri sürücülerin trafikte sorun yaşamaması için karla mücadele çalışması yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:24 Kaynak: AA
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