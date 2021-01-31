Van'da iki kadın hasta, 5 saatlik çalışmayla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Van'da iki kadın hasta, 5 saatlik çalışmayla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı

31.01.2021 20:32
Van'da iki kadın hasta, 5 saatlik çalışmayla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı

VAN'ın etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Gevaş ve Gülpınar ilçelerindeki 2 kadın hasta, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla yolun açılmasının ardından, İlçe Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

VAN'ın etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Gevaş ve Gülpınar ilçelerindeki 2 kadın hasta, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla yolun açılmasının ardından, İlçe Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı yolu kardan dolayı kapanan Aydoğdu Mahallesi'nde doğum sancıları çeken Behice Işık ile Gevaş ilçesine bağlı Daldere Mahallesi'nde boğazına kemik takılan Perihan İpek'in (60) hastaneye ulaştırılması için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. İki hastayı hastaneye ulaştırmak için yola çıkan sağlık ekipleri, her iki mahelle yolunun da yoğun tipi nedeniyle kapanmasından dolayı hastalara ulaşamadı. Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşamaması üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

İki hastaya da ulaşmak için karla mücadele ekipleri iş makineleri ile yolu açmak yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler 5 saatlik çalışmanın ardından hastaların bulunduğu mahallelere ulaştı. Hamile Işık ve boğazına kemik takılan İpek, sağlık ekiplerince ilçelerdeki Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA
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