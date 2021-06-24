Van'da iki kişinin araziye gömdüğü çantada 29 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da iki kişinin araziye gömdüğü çantada 29 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde iki şüphelinin araziye gömdüğü çantada 29 kilogram eroin bulundu.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde iki şüphelinin araziye gömdüğü çantada 29 kilogram eroin bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. İran'dan yurda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan jandarma, sınır hattındaki Alkaya Mahallesi'nde Hangedik Piyade Hudut Komutanlığı ekipleriyle drone desteğiyle keşif faaliyeti yürüttü. İki şüphelinin araziye çanta gömdüklerinin görülmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Toprak altından çıkarılan çantada 29 kilogram eroin ele geçirildi. Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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