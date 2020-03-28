Van'da iki mahalle ve iki mezra karantinaya alındı - Son Dakika
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Van'da iki mahalle ve iki mezra karantinaya alındı

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç, Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi ile Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Tellikaya ve Çemik mezraları karantinaya alındı.

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç, Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi ile Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Tellikaya ve Çemik mezraları karantinaya alındı." dedi.

Skype üzerinden kentteki basın mensuplarına açıklama yapan Bilmez, ocak ayından bu yana sınır bölgesinde 7 bin 500'ün üzerinde düzensiz göçmenin İran sınırından geçişini engellediklerini, ülkeye girmelerine izin vermediklerini söyledi.

Sınırdan geçişleri engellenen düzensiz göçmenlerin sayısının haftalık bin 500'ü bulduğunu ifade eden Bilmez, ocak ayından bu yana 11 bin göçmenle muhatap olduklarına dikkati çekti.

"36 organizatör tutuklandı"

Bilmez, sınır hattında askerlerin gece devriye gezdiğini, geçiş güzergahı olan yerlerde jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının görev yaptığını anlattı.

"Buna rağmen bir şekilde geçenler oluyor. İnsan kaçakçılığı yapanların dünyanın en kötü işini yaptığını vurgulamamız lazım." diyen Bilmez, şunları dile getirdi:

"Yakalanan her bir göçmen ön kabul merkezine alınıyor. Sağlık taramasından geçiriliyor. Bir belirtisi varsa hastaneye gönderiliyor. Belirtisi yoksa 14 gün izlemeye alınıyor. 14 günü dolan ve sağlık sorunu olmayanları batıdaki geri gönderme merkezlerine gönderiyoruz. Ocak ayından bu yana 95 organizatör yakaladık. Bunlardan 36'sı tutuklu. Cezaları caydırıcı değil. Geçen yıldan bu yana 400'e yakın organizatöre işlem yapıldı."

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Bilmez, kentte de pozitif vakaların bulunduğunu ancak abartıldığı gibi yüksek rakamlarda olmadığını söyledi.

Bilmez, şöyle devam etti:

"Göçmenlerden kaynaklanan pozitif bir vakamız yok. Bu olmadığı gibi Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale sınır mahallelerinde ve ilçelerde herhangi bir vakamız yok. Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç, Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi ile Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Tellikaya ve Çemik mezraları karantinaya alındı. İl dışından gelen kişilerin mahallelilerle kurduğu temas ve bunların korona testinin pozitif çıkmasından kaynaklıdır."

Van'da "Evde kal" çağrısına genel anlamda uyulduğunu, tedirgin olanların yanı sıra konuyu önemsemeyenlerin de bulunduğuna dikkati çeken Bilmez, bugünden sonra daha katı denetimlerin olacağını, belirlenen kurallara uymayanlara idari para cezasının uygulanacağını belirtti.

"Otobüs firmaları seferlerini iptal etti"

Sağlık ve emniyet ekiplerinin araçlardan, imamların da camilerden "Evde kal" çağrısı yapacağını dile getiren Bilmez, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızdan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Otogarlardan toplu taşıma aracıyla diğer illere gidenlere kısıtlama getirildi. Doktor tarafından sevk edilen hasta, birinci derecede yakınını kaybeden ve geldiği kentte kalacak yeri olmayan insanların memleketine dönmesi için seyahat belgesi veriliyor. Bunun dışında kimseye toplu taşımayla seyahat izni verilmeyecek. Van'daki firmalarla görüştüğümüzde hepsi seferlerini iptal ettiklerini söylediler. Özel araçlarla ilgili bir kısıtlama şu an için yok.

Pegasus ve SunEkspress, nisan sonuna kadar bütün seferlerini iptal etti. Türk Hava Yolları da Ankara'ya günde iki, İstanbul'a günde bir sefer düzenleyecek. Her yolcudan seyahat belgesi alınacak. Her gelen insan sağlık taramasından geçirilecek."

Van genelinde 500 yoğun bakım yatağının bulunduğunu, 5 hastanenin pandemi hastanesi olarak belirlendiğini kaydeden Bilmez, "Solunum cihazı konusunda da bir sıkıntımız yok. İlk vakamız bir umreciydi. Taburcu edilebilecek noktaya geldi. Durumu kötü olan bir vakamız yok. Bütün vakalarımızdan olumlu sonuçlar alıyoruz. Yatak konusunda da bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Çaldıran, Başkale, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:34 Kaynak: AA

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