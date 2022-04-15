Van'da iki mevsim bir arada yaşanıyor - Son Dakika
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Van'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

15.04.2022 19:12

Van'da iki mevsim bir arada yaşanıyor Van'da bahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte bir taraftan kardelenler açarken, diğer taraftan ise metrelerce karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

VAN - Van'da bahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte bir taraftan kardelenler açarken, diğer taraftan ise metrelerce karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin sahil kentlerinde deniz sezonu açılırken, Van-Bahçesaray karayolunda halen karla mücadele çalışmaları devan ediyor. Kış mevsiminin sona erdiğini simgeleyen baharın müjdecisi olan bilinen kardelenler, sert geçen kış mevsiminin ardından gün yüzüne çıkmaya başladı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki karlı dağların eteklerinde açan kardelenler, bölgede 2 mevsim aynı anda yaşanıyor. Karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler görenleri büyülerken, bir taraftan da aynı güzergah üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.

"Kardelenler açtı"

Her mevsimi ile ayrı bir güzelliğe sahip olan Van, Nisan ayının ortalarında 2 mevsimi bir arada yaşıyor. Van'ın yüksek kesimleri metrelerce kar kütleleri ile birlikte vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşatıyor. Baharın müjdecisi kardelenler açarken, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.

Van'da iki mevsim bir arada yaşanıyor
Van'da iki mevsim bir arada yaşanıyor
Van'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

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Türkiye, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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