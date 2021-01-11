İki minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Son Dakika

İki minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Süphan Mahallesi yakınlarında Van'dan Edremit istikametine giden 65 NK 412 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halindeki 65 NR 122 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 65 NK 412 plakalı minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.

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