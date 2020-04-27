Van'da iki sokak ve bir cadde karantinada - Son Dakika

Van'da iki sokak ve bir cadde karantinada
6 saat önce
Ağrı'da tahliye olup Van'ın İpekyolu ilçesindeki evine gelen şahsın daha sonra yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin bir kısmı karantinaya alındı.
Ağrı'da tahliye olup Van'ın İpekyolu ilçesindeki evine gelen şahsın daha sonra yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin bir kısmı karantinaya alındı.
Ağrı'nın Patnos ilçesindeki ceza infaz kurumundan 12 Nisan 2020 tarihinde tahliye olup İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi 4. Sokak'taki ikametine gelen S.K.'nın korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine 25 Nisan 2020 tarihinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan S.K.'nın eşi A.K.'nın da korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye sevk edilmesinin ardından Van Valiliği kararıyla Bostaniçi Yalım Erez Mahallesi'nin bir kısmı karantinaya alındı. Karantinanın uygulandığı bir cadde ve iki sokakta güvenlik önlemleri arttırılırken, sağlık ekipleri de bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:42 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi 3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu 74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım Genç milyarderden, milyon dolarlık 7 yatak odalı malikanesinde ilk poz