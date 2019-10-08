Son Dakika Haberleri: Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi

Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle bugünkü operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, Hakkari'de 4, Van'da 2 olmak üzere 6'ya ulaştı.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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