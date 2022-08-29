Van'da 2 yıl önce işlenen cinayetin faili yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020'de işlenen cinayetin faili B.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Van 'da iki yıl önce işlenen cinayetin faili, jandarma ekiplerince alışveriş yaptığı sırada yakalandı.

Kaynak: AA

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