Van'da iki yolcu otobüsünde 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da iki yolcu otobüsünde 47 düzensiz göçmen yakalandı

18.05.2022 01:04
Van'da iki yolcu otobüsünde 47 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan iki yolcu otobüsünde, gizli bölmelerde 47 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan iki yolcu otobüsünde, gizli bölmelerde 47 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında Hamuryen Kavşağı'nda şüphe üzerine 34 FEH 614 ve 34 ELR 101 plakalı yolcu otobüslerini durdurdu.

Kontrollerde, 2 otobüste de koltuk sayısının az olduğunu fark eden görevliler, arka koltukların olduğu yerde gizli bölme fark etti.

Koltukların sökülmesinden sonra yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 2'si havasızlıktan bitkin düşmüş 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Otobüs sürücüleri M.M.T, R.T. ve T.C. gözaltına alındı.

Polislerin su ve yiyecek verdiği düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

YORUMLAR
500
Erciş'te bilim fuarı sergisi açıldı Erciş'te bilim fuarı sergisi açıldı Son Dakika | Adıyaman'da te cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı Son Dakika | Adıyaman'da te cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da iki yolcu otobüsünde 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Galatasaray başkanlık seçiminde şaşırtan sürpriz! Eski Başkan Dursun Özbek tekrar aday oldu
00:08 Sedat Peker'in "El Nusra" iddiasına, SADAT Başkanı Tanrıverdi'den cevap geldi: Silah gönderildi diyorsa bu onun problemi
23:57 Düğün hazırlığı yapan genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar!
23:40 Emekli polis, sokak ortasında dehşeti yaşattı! Önce tartıştığını kadını vurdu, sonra aynı silahla canına kıydı
23:37 SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler
22:58 İBB'de Murat Ongun'un başkanlık yaptığı "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddia edildi! Belediyeden jet hızında cevap geldi
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 01:09:54. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da iki yolcu otobüsünde 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement