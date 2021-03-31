Van'da ikinci doz aşı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık çalışanları birinci doz aşı çalışmaları tamamlananların ikinci doz aşıları yapmak için en ücra mahallelere gidiyor.

Tüm köyleri tek tek dolaşan ekipler, aşı işlemlerinin ardından vatandaşları sağlık taramasından geçiriyor, okulları ziyaret ederek öğrencileri Kovid-19 konusunda bilgilendiriyor.

Muradiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Özkan Özay, Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını özeriyle sürdürdüklerini söyledi.

Bu mücadelenin en büyük kahramanlarından birinin de sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Özay, şöyle konuştu:

"Kovid-19 servislerinde verdiğimiz hizmetlere ek olarak evde bakım hizmeti kapsamında hastaneye gelemeyenlerin Kovid-19 aşılarını evlerine giderek yapıyoruz. Ekibimiz aşı çalışmasını yaptıktan sonra gittikleri mahallelerde insanları sağlık taramasından geçiriyor. Aynı zamanda okulları da ziyaret ederek öğrencileri ve öğretmenleri Kovid-19 konusunda bilgilendiriyor. Virüsü yenmek için her yolu deniyoruz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ise sağlık çalışanlarının aşı çalışmaları için gittikleri mahallelerde öğrencileri de salgın konusunda bilgilendirmesinin önemli bir faaliyet olduğunu belirtti.

Hastalığı yenmenin en önemli yolunun aşı yaptırmak, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmek olduğunu aktaran Zorlu, "Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz bilinçleniyor. Bir öğrencimiz hastalandığında okulu kapatmak zorunda kalıyoruz. Çocuklarımız geride kalıyor. Bu nedenle, el ele vererek bu mücadelenin arkasında durmalıyız." ifadelerini kullandı.