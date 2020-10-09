Van'da ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

Van'da ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

09.10.2020 19:25
Van'da ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu, System.String[]

VAN'da, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 2014- 2020 tarihleri arasında Irak'ın Metina, Şengal ve İran'ın Kalereş bölgelerinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen PKK'lı bir terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut bölgesindeki güvenlik güçlerine teslim oldu.

VAN'da, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 2014- 2020 tarihleri arasında Irak'ın Metina, Şengal ve İran'ın Kalereş bölgelerinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen PKK'lı bir terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut bölgesindeki güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinden 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan terörist ile temas sağladı. Jandarma ekiplerince ikna edilen terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kotul Piyade Hudut Üs Bölgesindeki askerlere teslim oldu. Teslim olan teröristin, 2014-2020 yılları arasında Irak- Metina- Şengal ile İran- Kalereş bölgelerinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. İsmi açıklanmayan terörist, işlemleri için Van İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Van'da ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
Van'da ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

Jandarma, Hakkari, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

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